بثينة شعبان تفضح ازدواجية دول الغرب التي ترسل وفودها للتفاهم مع دمشق سراً ولكنها تقول خلاف ذلك علناً
أهم العناوين
جرينتش+2 07:37
كيري يكشف استعداد الاردن لاستضافة قوات اسرائيلية لحل القضية الفلسطينية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني