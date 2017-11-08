فتح صفحة جديدة في العلاقة الثنائية بين العراق وقطر

صرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إن الأزمة الخليجية ليست صغيرة فقد تحولت إلى أزمة دولية بسبب تعنت “دول الحصار”.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في الدوحة، اليوم الأربعاء، إن استصغار الأزمة لن يقدمها ولن يؤخرها، مؤكداً “أنه إذا كان الشعب القطري لا يهم دول الحصار فشعبنا يعني لنا الكثير”.

وحمل وزير الخارجية القطري دول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) مسؤولية تفكك مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: “نحمل دول الحصار مسؤولية تفكك مجلس التعاون الخليجي كمنظومة أمن جماعي”.

كما أعلن الوزير القطري، أن بلاده ستعيد فتح السفارة القطرية في بغداد قريبا، لتبدأ قطر “صفحة جديدة من العلاقات الثنائية مع العراق”.

ومن جانبه اعلن إبراهيم الجعفري، وزير خارجية العراق اليوم إن بلاده ترفض عزل وحصار أي دولة.

وجاءت تصريحات الجعفري، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال الجعفري في المؤتمر: “لسنا مع عزل ولا محاصرة أي بلد، لكننا ندعم الحوار ونوظف علاقاتنا المميزة مع الدول في سبيل ذلك”.

وتابع قائلا: “يجب توظيف علاقتنا مع إيران لمصلحة أشقائنا في الدول العربية الأخرى”.

وأضاف الجعفري: “نقدر ما تتعرض له المنطقة من اهتزاز ومحاولة العبث في أمن المنطقة واقتصادها”.