غسان مسعود: السينما المصرية مركز الفن وأتمنى تقديم عمل عن «المتنبي»

أكد الفنان السوري غسان مسعود أن السينما المصرية هي الأصل وهي حاضر الأمة العربية ومركزها فى السينما ولا يمكن لأي شخص أن ينكر ذلك، معربا عن أمله فى يقدم عملا فنيا عن المتنبي.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية علي هامش مشاركة مسعود فى فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قرطاج السينمائي المقام حاليا بتونس.

وقد استطاع الفنان السوري، يصل للعالمية من خلال أعماله العربية التي أكد من خلالها، أنه فنان صاحب مدرسة فنية خاصة، تؤهله لكي يكون فى مصاف الفنانين العالميين، ويشارك فى المهرجان، من خلال فيلم “كتابة على الثلج” الذي ينافس ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

فى البداية يقول غسان مسعود “إن السبب الرئيسي فى موافقته على المشاركة فى فيلم “كتابة على الثلج” يعود إلى اهتمامه ودفاعه الدائم عن القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضية كل العرب، ومن هذا المنطلق وافق على المشاركة فى الفيلم فور عرضه عليه.

ولفت غسان إلى أنه بالرغم من تقديمه للعديد من الأعمال الفنية الهامة طوال مشواره الفني الذي يمتد لسنوات قدم فيها العديد من الأعمال العالمية، إلا أنه يعتز جدا بمشاركته فى فيلم “كتابة على الثلج” لأهمية القضية التي يقدمها ولأنه يضم مجموعة من الفنانين المميزين.

وبسؤاله عن نصيحته التي يقدمها للفنانين الشباب من أجل الوصول للعالمية، قال: الوصول للعالمية بالطبع يعتمد فى الأساس على الموهبة، التي تعتبر أساس العمل فى مجال الفن، إلا أن هناك شيئا مهما جدا فى العالمية هو “الفرصة” التي قد تأتي لشخص ولا تأتي لشخص آخر، لكن أطالب كل من تتاح له هذه الفرصة أن يستغلها ويقدم أعمالا قوية ويحاول أن يبحث دائما عن كل ما هو جديد.

وعن رأيه فى السينما المصرية، وأسباب عدم تقدميه لأعمال كثيرة فيها حتى الآن، قال: السينما المصرية هي الأصل، وهي حاضر الأمة العربية، ومركزها فى السينما، ولا يمكن لأي شخص أن ينكر ذلك، طوال السنوات الماضية قدمت السينما المصرية العديد من الأعمال المهمة، والأعمال الجيدة والأعمال الضعيفة، لكنها فى النهاية المركز الأهم، وأنا تقريبا سنويا يعرض علي أعمال درامية هامة تشارك فى الموسم الرمضاني وبعد قراءتها بتمعن أوافق عليها واتفق مع المخرج على كل شئ لكن فى النهاية هذه المشاريع تتوقف بسبب مشاكل إنتاجية خارجة عن إرادتي، لكن فى الفترة المقبلة أتمنى أن أقدم عملا مصريا قويا، لأنني من محبيبن الجمهور المصري.

أما عن الأعمال التي يتمنى تقديمها فى الفترة المقبلة بعد هذا التاريخ الفني المشرف، قال غسان مسعود: أتمنى تقديم فيلم عن المتنبي، لأنني من المحبين لهذه الشخصية الهامة التي أثرت فى شخصيتي وفى الأمة العربية، لكن حتى الآن لم تتح الفرصة.