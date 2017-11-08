سلاف فواخرجي تنهض ببطولة مسلسل “خط ساخن ” وتتمسك بالولاء للاسد

تعود الفنانة السورية سلاف فواخرجي الى الدراما المصرية من جديد بعد غياب استمر لـ7 سنوات ركزت خلالها على الدراما السورية.

وكان مسلسل “كليوباترا” الذي عرض عام 2010 آخر الأعمال الدرامية المصرية التي شاركت فيها “فاتنة الدراما السورية” كما يلقبها البعض.

وتشارك الفنانة السورية في بطولة المسلسل المصري الجديد “خط ساخن” رفقة حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وسهر الصايغ.

والعمل الدرامي المقرر عرضه في رمضان من تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح وانتاج أحمد الجابري.

وتصل فواخرجي إلى مصر خلال أيام من أجل البدء في تصوير المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول عدد من القضايا التي شغلت بال المصريين في الآونة الأخيرة، إلا أن صناعه يتكتمون على القصة الخاصة به.

وشاركت سلاف فواخرجي في المسلسل الرمضاني السوري “أحمر” في 2017 للمخرج جود سعيد.

والمسلسل من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإنتاج شركة سما الفن.

و”أحمر” بطولة سلاف فواخرجي، نادين خوري، عباس النوري، صفاء سلطان وإخراج جود سعيد.

وادت فواخرجي دور “سماح” وهي صحافية، ومذيعة تشاهد جريمة قتل في حارتها، وتعمل على كشف ملابساتها من خلال تحقيق صحفي.

وتعيش الصحافية الجميلة قصّة حب عاصفة تؤثر عليها، وتمّر من خلالها بنقاط تحوّل كبيرة، في حياتها الشخصيّة، ومسيرتها المهنيّة في السلطة الرابعة.

وتعمل “سماح” على تعرية الفساد بصوتها، وكلمتها، وروحها الشجاعة، ولو على حساب حياتها وأمانها، وتشكّل في سيرتها المهنية والحياتية، نموذجاً للمرأة القوية، الباحثة عن النور والحقيقة.

في حين اعترفت فواخرجي بأنها خسرت عقودا واموالا بسبب مواقفها الداعمة لنظام بشار الاسد، موضحة ان ذلك لا يعنيها قائلة “انا بخير مادمت في سوريا اريد مستقبل اطفالي وامانهم ولا تنفعني اموال الدنيا اذا كنت خائفة”.

وشددت فواخرجي على انها مازالت مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، ومعارضة للثورة السورية.