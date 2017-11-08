بثينة شعبان تفضح ازدواجية دول الغرب التي ترسل وفودها للتفاهم مع دمشق سراً ولكنها تقول خلاف ذلك علناً
أهم العناوين
جرينتش+2 10:36
ديفيد هيرست المدعوم بالمال القطري يذيع اسرار ليلة ابن سلمان الانقلابية   

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني