بعد هزيمتهم بسوريا والعراق.. نقل صناعة “مخدر الجهاديين” الى بلغاريا

نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريراً للصحافيين ريس دوبين وجانا ونتر، عن سوق المخدرات وتصنيعها في الشرق الأوسط.

ويشير التقرير، إلى أنه منذ بداية الحرب الأهلية السورية في 2011، اشتهر المخدر المعروف باسم كابتاغون، وهو منشط قوي يعرف أيضا باسم “فينيثيلين”، بأنه “مخدر الجهاديين”، الذي يستخدمه المقاتلون في الحرب لتحسين فعاليتهم القتالية، حيث وصفته بعض التقارير بأنه يحول المقاتلين إلى “جنود جبارين”، ويقاتلون لأيام عديدة دون نوم.

ويستدرك الكاتبان بأنه عدا عن استخدام هذا المخدر من مقاتلي تنظيم الدولة المتطرفين، فإن الحرب في سوريا غيرت خارطة السوق السوداء، حيث نقلت التصنيع إلى سوقه الرئيسي: شباب الحفلات في دول الخليج، مثل السعودية والإمارات.

وبحسب تقرير لإدارة مكافحة المخدرات، حصلت “فورين بوليسي” على نسخة منه، فإن إنتاج الكابتاغون انتقل من الشرق الأوسط عائدا إلى جنوب شرق أوروبا، وهو مركز إنتاجه الأصلي، حيث يوثق التقرير لمصادرة شحنة خلال شهر نيسان وزنها 120 كغم من الكيماويات التي يصنع منها الكابتاغون في صوفيا في بلغاريا، في أقرب مداهمة من عدة مداهمات على مدى العام الماضي، ىفتا إلى أن هذا الحدث وتقرير إدارة مكافحة المخدرات يشيران إلى عودة ظهور إنتاج الكابتاغون في بلغاريا، لتعود البلد إلى سابق عهدها بصفتها مصدرا مهما للكابتاغون.

ويلفت التقرير إلى أنه قبل عام 2011، كان الكابتاغون ينتج بشكل رئيسي في جنوب شرق أوروبا، حيث شجع وجود خبراء كيماويين وضعف في تطبيق القانون على انتشار المختبرات الصغيرة التي صدرت كميات كبيرة من هذا المخدر إلى الشرق الأوسط.

وينقل الكاتبان عن الخبير في برنامج الديمقراطية والمخدرات في معهد “ترانسناشينال إنستيتيوت” توم بليكمان، قوله: “كانت هناك عدة مجموعات في بلغاريا بالذات كانت متورطة في الإنتاج”.

وتذكر المجلة أن تزايد فرض القانون في أوروبا، بالإضافة إلى الواقع الاقتصادي لإنتاج المخدرات، أديا إلى انتقال الانتاج إلى الشرق الأوسط، حيث يقول الباحث المقيم في تونس والمتخصص باقتصاد الأسواق السوداء ماثيو هيربرت: “إن نقل المخدرات من لبنان أو سوريا أو تركيا إلى العراق أو الأردن، ومن ثم إلى السعودية؛ لتوزيعها في دول الخليج يجعلها أقل تكلفة وأقل خطورة”.

ويستدرك التقرير بأن خبراء خارجيين شككوا في ادعاء إدارة مكافحة المخدرات بأن الإنتاج بدأ بالعودة إلى أوروبا، حيث يقول هيربرت: “إن عودة كاملة لهذه التجارة إلى شرق أوروبا سيكون مفاجئا بالنسبة لي”، وأضاف: “إن مكان استهلاك الكابتاغون لا يزال بشكل رئيسي ثابتا في الخليج، لكن ربما ما تغير هو أشكال التهريب”.

وينوه الكاتبان إلى أن الشرطة الفرنسية صادرت في أيار وفي مرتين مختلفتين ما مجموعه 750 ألف حبة كابتاغون قيمتها 1.7 مليون دولار، مشيرين إلى قول الخبير في المخدرات المصنعة مارتن ريثلهوبر، الذي يعمل مع مكتب المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة: “كانت الشحنة قدمت من لبنان، لكنها اكتشفت في فرنسا، وكانت في طريق معقد، حيث كان من المفترض عودتها إلى تركيا ومنها إلى السعودية، ومن الواضح أنها لم تكن موجهة للسوق الأوروبية”.

وتفيد المجلة بأن استنتاجات مكتب المخدرات والجريمة للأمم المتحدة تؤيد في تقريرها حول المخدرات المصنعة في العالم هذا الطريق الملتوي للكابتاغون إلى السوق، مستدركة بأنه مع أن هناك زيادة في شحنات الكابتاغون التي تضبط في جنوب شرق أوروبا، إلا أن التقرير يعزو ذلك إلى زيادة في تهريب المنشطات في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، وليس توسعا في الإنتاج الأوروبي ذاته.