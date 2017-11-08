الامن السعودي يدفع زوجة الكاتب الاخواني الهارب “خاشقجي” لطلب الطلاق

قالت مصادر سعودية، إن الأمن السعودي اجبر زوجة الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي على طلب الطلاق منه.

وقالت هذه المصادر، إن الأمن السعودي منع «آلاء محمود نصيف»، زوجة الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي من السفر إليه في الولايات المتحدة، وأجبرها على طلب الطلاق منه.

وأوضحت المصادر أنه عندما توجهت زوجة «خاشقجي»، إلى المطار للسفر إليه في الولايات المتحدة، منعتها سلطات المطار من السفر، ولم تكتف بهذا بل اصطحبتها لمقر الأمن وهناك أجبروها على طلب الطلاق منه.

وقبل أيام، قال حساب «العهد الجديد» على «تويتر» إن الداعية السعودي «محمد العريفي» وعائلته قد تم إنزالهم من الطائرة بعد أن تم إعطاؤهم موافقة سفر، مضيفا أنه تم أيضا إرجاع زوجة الكاتب السعودي جمال خاشقجي من المطار.

وكان «خاشقجي»، عبر نهاية الشهر الماضي عن شعوره بالإهانة عندما تلقى اتصالا هاتفيا، في تشرين الثاني الماضي، من مسؤول في الديوان الملكي السعودي، يأمره بالصمت والتوقف عن الكتابة.

وقال «خاشقجي» لقناة «سي إن إن» الأمريكية: «أعرف الكثير من السعوديين الذين ذهبوا إلى أمن الدولة قبل اعتقالهم ووقعوا تعهدات بعدم معارضة الحكومة، هذه ليست السعودية التي يجب أن يسعى إليها، يجب أن يسعى إلى سعودية شاملة، لا يجب أن نتخلص من السلفية الراديكالية لنثير إعجاب الليبرالية الراديكالية أو مهما كان اسمها، الإصلاح هو أمر يجب أن تشارك فيه كل قطاعات المجتمع».

وأضاف الكاتب السعودي المقيم في واشنطن حاليا: «تلقيت اتصالا هاتفيا يأمرني بالصمت دون حكم قضائي، من شخص في الديوان الملكي، مسؤول مقرب من القيادة يأمرني بالصمت، هذا جعلني أشعر بالإهانة، وهذا ما يمكن أن يحدث لأي سعودي آخر».

وعما إذا كان قد قرر مغادرة المملكة تجنبا للوقوع في مشكلة، قال «خاشقجي»: «بالضبط، وهذا هو سبب مغادرتي، ولسوء الحظ، بعد ذلك بشهر، قابلت صديقا هنا في واشنطن، عصام الزامل، وبعد يومين من عودته إلى السعودية تم القبض عليه، وهذا أكد قلقي، ولكن ما زلت أقول إننا لا نحتاج ذلك في السعودية، ليس أنا وليس عصام الزامل وليس سلمان العودة وليس أي شخص من السعوديين السبعين الذي جرى اعتقالهم خلال الأسابيع الستة الأخيرة».

وأعلن «خاشقجي» عودته للكتابة والتغريد، في 13 آب الماضي، بعد توقفه في 18 تشرين الثاني الماضي.

والشهر قبل الماضي، أصدرت صحيفة «الحياة» اللندنية قرارا بوقف نشر مقالات «خاشقجي»، بسبب تغريداته عن جماعة «الإخوان المسلمون»، التي أكد فيها أنه من الاستحالة منع التعاطف معهم لأن منهجهم هو منهج كل مسلم.