الأردن يعيد 5 إسرائيليين دخلوا أراضيه عن طريق الخطأ

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية، إن السلطات الأردنية أعادت ليلة أمس، خمسة إسرائيليين اجتازوا الحدود من منطقة “وادي عربة” بين البحر الميت شمالًا وخليج العقبة جنوبًا.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأن الإسرائيليين دخلوا الأراضي الأردنية “عن طريق الخطأ”، مشيرًا إلى أن “الأمن الأردني أوقفهم واستجويهم، ثم تم إعادتهم إلى الجانب الإسرائيلي”.

ويُشار إلى أن العلاقات بين تل أبيب وعمّان، قد توترت في أعقاب مقتل أردنييْن برصاص أحد موظفي السفارة الإسرائيلية في الأردن؛ بتاريخ 23 تموز الماضي، بزعم أن أحدهما حاول تنفيذ عملية طعن بحقه، وهو ما نفته التحقيقات الأردنية.