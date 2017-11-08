استبعاد المطربة احلام من برنامج “ذي فويس” وشن حملة اماراتية ضدها

شنّ مغردون إماراتيون، وسعوديون، هجوما عنيفا على المطربة الشهيرة “أحلام الشامسي”.

وبعد ساعات من تغريدة ألمحت فيها إلى عدم رضاها عن أغنية “قولوا لقطر”، اتهم مغردون إماراتيون مواطنتهم “أحلام”، بالتعاطف مع قطر، نظرا لأن زوجها قطري الجنسية.

وطالب مغردون الإمارات والسعودية، بمحاسبة “أحلام”، زاعمين أن انتقاد أغنية “قولوا لقطر”، هو بمثابة انتقاد للسياسة الإماراتية والسعودية.

وفي أول رد فعل من قناة “إم بي سي” على موقف “أحلام”، أكد صحفيون سعوديون أن القناة استبعدت “أحلام”، من لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس”.

وأعلنت المطربة الكويتية “نوال” أنها ستكون ضمن اللجنة، وهو ما يعني أنها حلّت عوضا عن “أحلام”.

وقال الصحفي السعودي عبد الله مخارش، إن قناة “إم بي سي” ستصدر بيانا تؤكد فيه استبعاد “أحلام”.

بدورها، ردّت المطربة الإماراتية الشهيرة على حملة التخوين التي شنها مواطنوها ضدها، قائلة: “ولائي وانتمائي وحبي لبلدي الإمارات لن يستطيع أي حاقد أو كاره أن يشكك به من أيّام #طار_الشر_يازايد إلى هذا اليوم، وللأبد”.

وتابعت: “مهما حاول الحاقدون من المهد إلى اللحد، إماراتية، وولائي إماراتي وأفتخر، ونقطه ع السطر”.

وفي تغريدة أخرى، أعربت “أحلام” عن حزنها لشن مواطنيها حملة ضدها، قائلة: “بلدي وإن جارت علي عزيزه، وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام”.

وسيصدر بيان رسمي من محطة ام بي سي التلفزيونية عن استبعاد الفنانة أحلام من قناة ام بي سي وبرنامج ذافويس. والاتفاق مع الفنانة الكبيرة نوال.