بثينة شعبان تفضح ازدواجية دول الغرب التي ترسل وفودها للتفاهم مع دمشق سراً ولكنها تقول خلاف ذلك علناً
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جرينتش+2 06:25
استبعاد المطربة احلام من برنامج “ذي فويس” وشن حملة اماراتية ضدها

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