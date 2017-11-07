“مجتهد” يتهم ترامب بتقبل رشوة بمليار دولار من ابن سلمان

زعم المغرد الشهير “مجتهد”، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يحظى بتأثير كبير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب “مجتهد”، فإن “بين محمد بن سلمان وترامب وسيلة اتصال خاصة لا يملكها أي زعيم دولة آخر بمن في ذلك نتنياهو ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي”.

وروى “مجتهد”، قصة مثيرة قال فيها، إن ترامب وحين كان في الرياض في النصف الثاني من شهر أيار الماضي، وصل إلى ميناء جدة يخت خاص جرى التكتم على هويته وكان محاطا بحراسة شديدة.

وتابع: “لم يسمح لسلطات الميناء العادية التعامل مع اليخت ولم يصل له إلا عدد قليل نقلوا له مجموعة من الصناديق أو الشنط فيها مليار دولار نقدا ثم عادوا”.

وأضاف: “وبعد نقل الحمولة اختفى اليخت ولم يستغرق بقاؤه في جدة إلا ساعات وجرى التكتم على وجهته مثلما جرى التكتم على هويته ومن أين أتى”.

وأردف قائلا: “تسرب لنا بعد ذلك من الدائرة القريبة من محمد بن سلمان أن المليار كان من محمد بن سلمان شخصيا وأن اليخت تابع بشكل غير مباشر لمجموعة ترامب”.