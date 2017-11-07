لافروف يعلن قرب انتهاء الحرب بسوريا وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعلن قريبا، وان التحضيرات له جارية بالتنسيق مع الأطراف السورية والدولية.

وذكر لافروف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في موسكو، ردا على سؤال حول مصداقية أنباء عن تأجيل المؤتمر المتوقع، أن هذا المؤتمر لا يمكن لأحد تأجيله لأن موعد انعقاده لم يعلن رسميا بعد.

وأكد عميد الدبلوماسية الروسية أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على اتصال وثيق مع الطرف الروسي في مسألة تحضير المؤتمر المقبل، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الإقليميين في هذا الموضوع.

وأوضح لافروف أن موسكو تطلع شركاءها الدوليين، وخاصة دول الخليج وتركيا وإيران، على الخطوات المتخذة في هذا المجال وردود الأفعال من قبل المدعوين، والمسائل الواجب تحضيرها كي يكون المؤتمر مثمرا ويساعد على المضي قدما في إطلاق الإصلاح الدستوري وتحضير الانتخابات الجديدة في البلاد.

وأشاد الوزير بردود الأفعال الإيجابية غالبا من قبل المدعوين للمشاركة في المؤتمر، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود أطراف في المعارضة ترفض عقده، مشيرا إلى أن هذه الدعوات تأتي، بالدرجة الأولى، من قبل المعارضة الخارجية.

وذكر وزير الخارجية الروسي أن أهمية العملية السياسية في سوريا تتزايد في وقت تشرف فيه الحرب على الإرهاب داخل البلاد على النهاية.

وحذر لافروف المجتمع الدولي من التوقف عن دعم المساعي المبذولة في هذا المجال، مشددا على ضرورة تفعيل الجهود بزخم بغية تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق حوار شامل بين السوريين.