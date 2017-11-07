السعودية ترغم الحريري على الاستقالة وتجهد لاثارة حرب اهلية في لبنان بحجة انه مختطف من قبل حزب الله الموالي لايران
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جرينتش+2 01:51
لاعتقادهم انها تجلب الحظ.. باكستانيون يحولون شاحناتهم للوحات فنية

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