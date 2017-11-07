صحيفة اسرائيلية تزعم ان مقاتلة سعودية أسقطت طائرة الأمير منصور بن مقرن

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء إن مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي أسقطت الطائرة المروحية التي كانت تقل الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه الثمانية مما ادى الى مصرعهم جميعا.

وتحت عنوان “اغتيال في الهواء”، قالت الصحيفة إنه “تم الكشف يوم أمس عن أن الطائرة التي أقلت نائب أمير منطقة عسير وسقطت خلال جولة تفقدية في محمية ريدة وأدت الى مقتل جميع ركابها، كانت قد اقتربت من الحدود بين السعودية واليمن “في محاولة منها للهرب من البلاد، فقام سلاح الطيران الحربي السعودي بإسقاطها”.

ووفق الصحيفة فإن “الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وبعد انطلاق حملة مكافحة الفساد التي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين، أعلن أنه يريد اجراء جولة تفقدية في منطقة عسير جنوب المملكة”.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية قد قال في أعقاب سقوط الطائرة التي أقلت الأمير ومرافقيه “قام صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة عسير، ضمن جولات سموه التفقدية الدورية، يرافقه مسؤولون في المنطقة بجولة على طائرة مروحية، لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها، وأثناء العودة مساء اليوم نفسه، فقد الاتصال بالطائرة في محيط محمية ريدة”.

ويعرف عن الأمير منصور بن مقرن (43 عاما) أنه كان مستشارا في ديوان ولي العهد السابق والده مقرن بن عبدالعزيز، وهو متزوج من الأميرة نورة بنت سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.

وكانت مصادر متطابقة قد أعلنت أن ولي العهد السعودي أمر بمنع تسيير كافة الرحلات الخاصة من وإلى المملكة إلا بموافقة وتصريح خطي فقط، وتزامن ذلك مع حملة غير مسبوقة أطلقها بن سلمان “لمكافحة الفساد” طالت عددا من الأمراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، يشتبه بارتباطهم بقضايا غسيل أموال وفق ما أكدت المصادر.