السعودية ترغم الحريري على الاستقالة وتجهد لاثارة حرب اهلية في لبنان بحجة انه مختطف من قبل حزب الله الموالي لايران
أهم العناوين
جرينتش+2 01:51
صحيفة اسرائيلية تزعم ان مقاتلة سعودية أسقطت طائرة الأمير منصور بن مقرن

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني