سلاح المقاومة.. اشكالية مؤجلة قد تنسف مشروع المصالحة الوطنية الفلسطينية

ما أن يتفاءل الفلسطينيون، بقرب حلحلة ملف المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”، إلا وتخرج تصريحات تعكر صفوة الاتفاق، كان آخرها حديث رئيس السلطة محمود عباس وشخصيات مقربة منه عن رفضها السماح بوجود سلاح مواز لسلاح السلطة الفلسطينية.

ولكون “سلاح المقاومة” من ضمن الملفات الأكثر تعقيدا، فقد تم الاتفاق على استبعاد طرحه على طاولة المصالحة، باعتباره اللغم الحقيقي في طريق المصالحة.

وفي محاولة لاستباق أي شرخ قد يحدثه فتح ملف “سلاح المقاومة”، رأت فصائل فلسطينية ومحللون، إمكانية للتوافق بين الطرفين على قاعدة الحفاظ على سلاح المقاومة وعدم مسّه، مع التأكيد على هيبة سلاح السلطة وانفراد وجوده في الشارع الفلسطيني، وأن يبقى قرار السلم والحرب مشتركاً.

القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد العليم دعنا، أكد رفض وضع سلاح المقاومة للنقاش، “لأن بذلك مسّ بإحدى المقدسات، والذي يرى فيه الفلسطينيون الوسيلة لدفع القضية إلى الأمام والحفاظ على الثوابت”.

وشدد دعنا في حديث لوكالة “قدس برس” على أن انتزاع سلاح المقاومة بغزة سيجعلها مستباحة من الاحتلال كما هو الحال في الضفة وسيقتحم الاحتلال مخيماتها وبلداتها وينفذ الاعتقالات بشكل يومي.

ورفض دعنا التصريحات المتكررة حول سلاح السلطة ومحاولة تكرار تجربة الضفة التي وصفها بـ “المزرية” في جمع الأسلحة من المقاومين، عبر التنسيق الأمني، مما فتح المجال للإسرائيليين لاقتحام البلدات والمدن الفلسطينية دون خوف.

وطالب حركتي “حماس” و”فتح” بإخراج ملف سلاح المقاومة من أي اتفاق يوقعانه لإنهاء الانقسام فيما بينهما، كون أن هذا الموضوع يتعلق بمستقبل وحاضر القضية الفلسطينية.

ويرى دعنا أن سلاح الأجهزة الأمنية والشرطة غير كافٍ للدفاع عن الشعب الفلسطيني، كونه مرخص من قبل الاحتلال وأعداده معروفة، ووفقاً لأدبيات المقاومة الفلسطينية فإن تأثر وجدوى قطعة سلاح واحدة لا يعرف الاحتلال تفاصيلها أفضل بكثير من قطع سلاح متناثرة.

ويؤكد “أن أي حوار فلسطيني مستقبلي بشأن هذا الملف يجب أن يقوم على قاعدة الحفاظ على سلاح المقاومة وحصر استخدامه في مواجهة الاحتلال”.

ومن جانبه، شدد القيادي في حركة “حماس” بالضفة الغربية، حسن يوسف، على أن سلاح المقاومة هو حق للشعب الفلسطيني، وهو باقِ ما بقي الاحتلال جاثماً على أرض فلسطين.

وأوضح يوسف، في بيان صحفي، امس الاثنين، رداً على ما نسب من تصريحات للرئيس عباس تجاه سلاح المقاومة؛ “أن المشكلة لا تكمن في تصريحات عباس فحسب، إنما في تلكؤ حركة فتح في رفع العقوبات عن غزة واتخاذ إجراءات عملية في إنجاح المصالحة”، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك، فإن “منسوب الثقة بالمصالحة يقل، فيما يزيد منسوب القلق العام”.

وأضاف: “حينما تتحرر فلسطين سنتفق حينها على جيش وطني وسلاح واحد نحمي به وطننا، أما الآن فلن يسمح لأي أحد تسول له نفسه، أن يضع سلاح المقاومة على طاولة المفاوضات”.

ودعا يوسف الفصائل إلى ضرورة الوقوف في وجه كل من يعطل المصالحة ويعيق عجلة سيرها، لأنها مطلب وطني ومصلحة شعبية.

وكان رئيس السلطة، محمود عباس، قد صرح لعدة وسائل إعلامية عدم قبوله بوجود “سلاح غير شرعي”، وهو ما يثير جدلاً لدى كافة الفصائل التي ترى في هذا الحديث استهدافاً مباشراً لسلاح المقاومة الفلسطينية.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب، أن مسالة سلاح المقاومة في قطاع غزة يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها ضمن المصالحة ما بين حركتي “حماس” و”فتح” وعودة الأجهزة الأمنية والحكومة للعمل في القطاع عبر ضمانات فصائلية برعاية مصرية.

ويشير حرب في حديث لـ “قدس برس” الى أن “التوافق من خلال تمكين سلاح السلطة والحكومة كمنفذ وحيد القانون على الأرض في قطاع غزة، وأن يكون هناك ضمانات من حركة حماس والفصائل التي لديها أجنحة عسكرية بعدم استخدام السلاح في أي خلافات داخلية وحلّ الخلافات ضمن إطار التواصل الفصائلي والتنسيق ما بين الفصائل”.

ويشير إلى أهمية الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية بشأن قرار السلم والحرب، وأن يصدر ذلك عبر اتفاق وإجماع وطني دون استفراد من طرف سواء على صعيد المفاوضات أو شن هجمات عسكرية ضد الاحتلال ومراعاة خصوصية قطاع غزة وسلاح التنظيمات.

ويرى حرب أن فكرة تجريد سلاح المقاومة أو تسليمه للسلطة والأجهزة الأمنية غير واقعية، ولا يتحدث عنها أحد لأن وجود الاحتلال يتطلب حفاظ فصائل المقاومة على سلاحها والدفاع عن غزة، وعدم تكرار تجربة الضفة من اقتحامات يومية ولما تشكله المقاومة بغزة وسلاحها من ردع للاحتلال.

ويمكن التوافق حسب حرب على أن أي سلاح يستخدم بغض النظر عن صاحبه لحل الخلافات الداخلية تتخلى التنظيمات السياسية عنه وترفع الغطاء عنه.

لكن حرب يرى أن مرحلة ما بعد الدولة والتحرر لن تكون في حاجة لبقاء السلاح بيد أحد غير عناصرها وأجهزتها الأمنية.

جدير بالذكر ان حركتي “فتح” و”حماس”؛ سبق ان وقعتا بالقاهرة في 12 تشرين أول الماضي، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.