حفيد الملك فهد يحصل على اللجوء السياسي في ايران

كشف صحفي اسرائيلي، عن منح السلطات الإيرانية، حق اللجوء لأمير سعودي.

وقال سيمون آران، مراسل سياسي هيئة البث الإسرائيلية، إن الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وصل إلى طهران، وتم منحه اللجوء السياسي.

وأوضح آران أن السلطات الإيرانية، لا تنوي تسليم حفيد الملك فهد إلى بلاده، إذ تعتبر ذلك “ورقة مساومة”.

وبحسب آران، فإن محمد بن فهد، والد تركي، معتقل في فندق كارلتون ريتز، رفقة بقية الأمراء المعتقلين.

ونسب الصحفي الإسرائيلي، معلوماته إلى مصادر وصفها بـ”المطلعة”، ولم يسمّها.

يذكر أن والدة الأمير تركي بن محمد بن فهد، الحاصل على شهادة القانون والأنظمة، هي جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، وهي الأخت غير الشقيقة لولي العهد السابق محمد بن نايف.

يشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السعودية اعتقال عدد من الأمراء بتهم متعلقة بالفساد.