السعودية ترغم الحريري على الاستقالة وتجهد لاثارة حرب اهلية في لبنان بحجة انه مختطف من قبل حزب الله الموالي لايران
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جرينتش+2 08:12
بعد قرن من النضال… نحو انطلاقة متجددة للأمل الفلسطيني

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