السعودية ترغم الحريري على الاستقالة وتجهد لاثارة حرب اهلية في لبنان بحجة انه مختطف من قبل حزب الله الموالي لايران
أهم العناوين
جرينتش+2 08:12
السعودية تطالب عباس بالضغط على حماس لفك ارتباطها بايران

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني