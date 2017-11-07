الراقصة فيفي عبده تعود للغناء عبر كليب جديد

كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن رغبتها معاودة تجربة الغناء، عبر فيديو كليب جديد أثار الكثير من التعليقات وردود الفعل.

جاء ذلك، خلال تدوينة عبر حسابها السخصي بموقع التواصل الاجتماعي، “إنستغرام”، :إذ قالت: “انتظروني قريبًا جدًا في أغنية يمنى”.

وانتقد متابعو الراقصة المصرية الطريقة التي أدت بها الإعلان، فيما اعترض آخرون على الفستان الذي ارتدته فيفي خلال الإعلان.

وتعد تلك التجربة الثانية لفيفي بعد قيامها بطرح كلبيها الأول “ما بحبش ضرة”، والتي شاركها كل من الفنان محمود الدسوقي والفنانة مريم سعيد صالح من تصوير الدكتور أحمد حسين وإخراج كامبا.

يذكر أن فيفي عبده لم تحسم أمر مشاركتها في الدراما الرمضانية لعام 2018 حتى الآن.