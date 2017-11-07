اعتقال مطلوب خطر اطلق النار على رجال الامن ولديه ترسانة سلاح

القت قوة امنية القبض على المتهم باطلاق النار على احدى دوريات الامن العام قبل فترة، خلال مداهمة شاركت فيها قوات الدرك وكوادر البحث الجنائي في منطقة صحراوية ضمن اختصاص البادية الشمالية الشرقية.

وبحسب ادارة العلاقات العامة والإعلام في الامن العام، فانه تم ضبط المطلوب والمصنف بالخطير والمسلح وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة الحية.

وقالت انه وقبل أيام قام احد المطلوبين، والمسجل بحقه 13 طلبا امنيا بإطلاق عيارات نارية من داخل مركبة كان يستقلها باتجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة أحد شرق العاصمة أثناء أدائها لمهامها الاعتيادية دون وقوع إصابات تذكر، وإثر ذلك تولى فريق من البحث الجنائي متابعة المطلوب الذي لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار لتحديد مكان اختبائه والقبض عليه.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن فريق المتابعة والبحث في شعبة بحث جنائي العاصمة تمكن من تحديد مكان وجود المطلوب في منطقة صحراوية ضمن اختصاص البادية الشمالية الشرقية داخل إحدى الخيم هناك، وتم على الفور التنسيق مع قوات الدرك لمداهمته والقبض عليه، مضيفا ان عملية المداهمة تمت من قبل قوة متخصصة من قوات الدرك ترافقها كوادر البحث الجنائي وتم القبض عليه وضُبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي، واربعة مسدسات، وبندقية صيد، وكمية من العتاد الحي، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.