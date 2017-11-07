إسرائيل تشيّد جداراً مرتفعاً على حدودها الجنوبية مع الأردن

باشرت اسرائيل في بناء جدار ارتفاعه 30 مترا بطول 5 كيلومترات على الحدود مع الأردن من أجل حماية مطار مقرر بناؤه بمحاذاة الحدود الأردنية في صحراء العربة في جنوب إسرائيل.

ومن المتوقع أن تنتهي عمليات التشييد التي وصلت تكاليفها إلى 85 مليون دولار، في الأشهر القريبة المقبلة.

وقالت وزارة الدفاع الاسرائيلية التي تشرف على بناء هذا الجدار إنه سيشمل مزايا طورت خصيصا لحماية المطار، وسيستند إلى عشرات الاعمدة ليبلغ ارتفاعه 30 مترا.

وقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في حديثه عن الجدار “إننا نعزز أمننا على الحدود في وجه تحديات قائمة ومستقبلية. العائق الذي نقيمه في الجنوب يثبت إبداعنا وقدرتنا على بناء منظومة دفاعية قوية”.

إلا أن القرار على بناء الجدار لم يتخذ فقط من باب حماية المطار الذي سيبنى في المنطقة، إنما يأتي في إطار استراتيجية دفاعية وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في محورها الدفاع عن إسرائيل عبر بناء جدران على حدودها. فإضافة إلى هذا الجدار، تقوم إسرائيل ببناء جدار على طول 15 كيلومترا على الحدود مع مصر، وكذلك تبني جدارا على الحدود مع لبنان.