الوزير السعودي "السبهان" يهدد قادة لبنان وينذرهم بان بلدهم بعد استقالة الحريري لن يكون ابداً كما قبلها
أهم العناوين
جرينتش+2 04:30
من مظاهر راحة البال.. حسناء عراقية تترشح لموقع ملكة جمال العالم

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني