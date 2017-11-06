من مظاهر راحة البال.. حسناء عراقية تترشح لموقع ملكة جمال العالم

بعد حوالي نصف قرن، تشارك فتاة عراقية توجت حديثا بلقب ملكة جمال العراق، بعد تجريد سابقتها منه، في مسابقة “ملكة جمال الكون” المزمع إقامتها في 26 تشرين الثاني الحالي، في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

الفتاة وهي سارة عيدان تبلغ من العمر 27 عاما، نمت وترعرعت في العاصمة العراقية بغداد، من أبوين ينحدر أصلهما من محافظة بابل موطن الحضارة والتاريخ الإنساني القديم، في وسط البلاد، توجت مطلع الشهر الجاري “ملكة جمال العراق” في ظروف سريعة.

وتخرجت عيدان وهي مطربة وكاتبة للأغاني، بشهادة في فنون الأداء، وعملت في عام 2009، مع القوات الأميركية والتي من خلالها حصلت على فرصة للسفر إلى الولايات المتحدة.

وهناك شاركت سارة في مسابقة للجمال ونالت “لقب ملكة جمال العراق في الولايات المتحدة الأميركية” العام الماضي في ولاية ميشيغان.

وتوجت عيدان ملكة جمال الكون، من قبل الملكة السابقة لعام (2015-2016) شيماء قاسم، يوم الأربعاء الماضي، في حفل عقد في مقر منظمة ملكة جمال العراق في القادسية ببغداد.

وتم اختيارها بالتشاور مع منظمة ملكة جمال الكون، بعد تجريد الفائزة الأصلية ملكة جمال العراق. ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مدير عام منظمة ملكة جمال العراق، أحمد ليث، قوله “لدينا اتفاق على إرسال فتاة تمثل العراق في مسابقة ملكة جمال الكون التي أعلن منظموها خلال مؤتمر صحافي عن الدول المشاركة في المسابقة”. وتدارك، لكن الذي حصل، أن حاملة اللقب “فيان سليماني” كانت متقدمة للمسابقة بأوراق مزورة، ولذلك تم سحب اللقب منها، وقمنا بتجميد المسابقة.

وأضاف ليث، أن منظمي “ملكة جمال الكون” بعثوا لنا بريدا، طالبونا فيه بإرسال ممثلة عن العراق للمشاركة في المسابقة، ولكون حاملة اللقب غير مؤهلة وكذلك الوصيفات، والمشكلة ذاتها حصلت مع مصر وماليزيا.

وأكمل، أن منظمي “ملكة جمال الكون” اقترحوا علينا، أن نجري تقديما سريعا ونشر استمارة عن طريق الإنترنت، لاختيار “ملكة جمال العراق” تحمل اللقب.

وأفاد ليث، بأن نحو 100 فتاة تقدمن للمنافسة على اللقب، وبعد التصفيات اخترنا سارة عيدان، وتم الحدث بتتويج بسيط كي تذهب للمشاركة في مسابقة “ملكة جمال الكون”.

وعن طبيعة عمل “ملكة جمال العراق”، مع القوات الأميركية، قال رئيس المنظمة، أنها كانت تعمل بصفة قانونية، ولم تكن مشاركة في المسابقة التي أجريت قبل نحو 6 أشهر في بغداد.

وذكر الموقع الرسمي لملكة جمال العراق، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سارة سوف تجعل التاريخ يذكرها كأول امرأة عراقية بعد أكثر من أربعة عقود تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون هذا العام في مسرح أكسيس من بلانيت هوليوود في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية. وكان العراق شارك أخر مرة في هذه المسابقة العالمية المرموقة “ملكة جمال الكون” في عام 1972. ومثلت العراق حينها الشابة وجدان سليمان في المسابقة التي أجريت في بورتوريكو.