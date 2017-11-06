الوزير السعودي "السبهان" يهدد قادة لبنان وينذرهم بان بلدهم بعد استقالة الحريري لن يكون ابداً كما قبلها
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جرينتش+2 04:30
منذ القدم تحولت السعودية الى ملاذ مريح لرؤساء الدول المخلوعين

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