الوزير السعودي "السبهان" يهدد قادة لبنان وينذرهم بان بلدهم بعد استقالة الحريري لن يكون ابداً كما قبلها
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“مجتهد” يكشف ان ابن سلمان يخطط ليكون اول “ترليونير” في العالم

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