الوزير السعودي "السبهان" يهدد قادة لبنان وينذرهم بان بلدهم بعد استقالة الحريري لن يكون ابداً كما قبلها
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شادية تستجيب للعلاج وابن شقيقها يناشد جمهورها الدعاء لها

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