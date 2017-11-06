شادية تستجيب للعلاج وابن شقيقها يناشد جمهورها الدعاء لها

طمأن خالد شاكر، نجل شقيق الفنانة القديرة شادية، جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدا أنها بدأت تستجيب للعلاج، وذلك بعد انتشار شائعات عن وفاتها.

وقال شاكر في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”: “الحمد لله والشكر لله، بدعواتكم ودعوات الملايين استجابت الحاجة شادية للعلاج ومازال أمامنا طريق طويل يحتاج منكم مواصلة الدعاء ليتم الله شفاءه لها بإذن الله”.

ووجه نجل شقيق الفنانة الشكر للأشخاص والمؤسسات التي اهتمت بالسؤال عنها، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، قائلا: “خالص الشكر والتقدير لمؤسسة الرئاسة على الاهتمام والرعاية.. خالص الشكر والتقدير للكابتن الخطيب الذي اتصل من المغرب للاطمئنان عليها.. خالص الشكر والتقدير لكل من سأل عليها من الشخصيات العامة والأصدقاء والمحبين.. خالص الشكر والتقدير لكل من قام بالدعاء لها بظهر الغيب.. بارك الله فيكم وأثابكم عنها كل خير”.

كانت شادية قد نقلت إلى مستشفى العاصمة، الجمعة الماضية بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة وإصابتها بجلطة في المخ، ونقلت أمس الاول السبت إلى مستشفى الجلاء العسكري لتلقى العلاج اللازم.