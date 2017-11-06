الوزير السعودي "السبهان" يهدد قادة لبنان وينذرهم بان بلدهم بعد استقالة الحريري لن يكون ابداً كما قبلها
أهم العناوين
جرينتش+2 12:00
شأن الجاري بالسعودية.. كويتيون يطالبون بمكافحة الفساد في بلدهم  ‎

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني