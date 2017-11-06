رواية جديدة عن هروب البغدادي من العراق إلى سوريا

أفادت وكالة أنباء الإعلام العراقي بأن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي هرب مساء الجمعة من قضاء راوة بالعراق واتجه إلى الأراضي السورية بسيارة تاكسي صفراء.

ونقلت الوكالة عن مصدر استخباراتي في محافظة الأنبار مساء امس الأحد أن “البغدادي وبعد أن دخلت القوات العراقية إلى مركز قضاء القائم عرف أن بقاءه في مدينة راوة يعد تهديدا لحياته”، مبينا أنه دعا عناصر التنظيم في القائم إلى “مواصلة القتال، لكنهم خذلوه وبعضهم هربوا بسياراتهم الشخصية إلى الأراضي السورية”.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “البغدادي وبسيارة تاكسي صفراء ترك الأراضي العراقية واتجه إلى أرض سوريا، ويعتقد أنه استقر في دير الزور”، مشيرا إلى أن “زعيم داعش أصر على ركوب سيارة صفراء كي لا تكون معرضة للشبهة”.

ورفع العبادي في وقت سابق من يوم امس الأحد العلم العراقي في قضاء القائم الذي أعلن عن تحريره من سيطرة تنظيم داعش يوم الجمعة الماضي.