الوزير السعودي "السبهان" يهدد قادة لبنان وينذرهم بان بلدهم بعد استقالة الحريري لن يكون ابداً كما قبلها
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جرينتش+2 04:30
حسن نصر الله يعزو استقالة الحريري المفاجئة للصراعات السعودية الداخلية

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