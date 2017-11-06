بعد لقائه السيسي.. محمود عباس يلتقي الملك سلمان في الرياض

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتوجه اليوم من شرم الشيخ في مصر الى الرياض لزيارة رسمية سيلتقي فيها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت الوكالة نقلا عن تصريحات للسفير الفلسطيني لدى الرياض بسام الأغا، لإذاعة “صوت فلسطين” إن “زيارة الرئيس للرياض تأتي ضمن استمرار الاتصالات الثنائية وترسيخ العلاقات بين البلدين، إضافة الى إطلاع العاهل السعودي على تطورات القضية الفلسطينية”.

وأكد السفير الفلسطيني أن “موقف المملكة العربية السعودية ثابت تجاه فلسطين وتجاه مواقف الرئيس محمود عباس”.

ووصل عباس الى مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء للمشاركة في “منتدى شباب العالم” الذي تستضيفه مصر، فيما أعلنت مصادر رسمية أن الرئيس عباس التقى بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي امس الأحد على هامش المنتدى.

وأشارت المصادر إلى أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ توصل حركتي فتح وحماس الى تفاهمات لإنهاء الانقسام الفلسطيني ونقل السلطة في قطاع غزة الى حكومة الوفاق الفلسطينية.

وقال السفير الفلسطيني لدى القاهرة جمال شوبكي إنه سيطرح على جدول أعمال اللقاء “الجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال”، إلى جانب “الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني”.