الوزير السعودي "السبهان" يهدد قادة لبنان وينذرهم بان بلدهم بعد استقالة الحريري لن يكون ابداً كما قبلها
أهم العناوين
جرينتش+2 12:00
المحكمة الاتحادية العراقية تعلن ان الدستور لا يجيز انفصال كردستان

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني