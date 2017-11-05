وقف كل تبادلات السلع والبضائع بين قطر والامارات باستثناء المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط قارب داخل المياه الإقليمية القطرية قادما من الإمارات العربية المتحدة على متنه كمية من المواد المخدرة «ترامادول».

وبحسب بيان الداخلية، فإنه تم إيقاف وضبط القارب بمنتصف الشهر الماضي، من قبل دوريات أمن السواحل والحدود التي باشرت إجراءاتها المتبعة في مثل هذه الحالات.

وقال البيان إنه بتفتيش القارب اتضح أن على متنه مواد مخدرة «ترامادول» تقدر كميتها بمليون و800 حبة، مشيرا إلى أن طاقم القارب اعتراف بأن جميع المواد المخدرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الداخلية في بيانها، أن اعترافات الموقوفين تتطابق مع الأوراق الرسمية التي بحوزتهم، موضحة أنه تم تحريز كل المضبوطات وإحالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.

ووفق البيان، فإن ضبطيات المخدرات التي قامت بها الجهات المعنية بمكافحة المخدرات شهدت انخفاضا كبيرا، وكذلك محاولات تهريب بعض أنواعها مثل (الكبتاجون والحشيش والترامادول واللاريكا) في فترة ما بعد الحصار مقارنة بما قبله.