“مجتهد” يعزو استقالة الحريري لاسباب سعودية مالية وليست لبنانية

علّق المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عبر حسابه على موقع “تويتر” عن إستقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية بما يلي.. لم يكن لدى الحريري “ما يستحق هذا البيان بل كان الوضع يتجه إلى تقليل المشاكل والقضية كلها مرتبطة بإعادة الحريري للرياض وتجريده من منصبه”.

وأشار إلى أن الحديث عن اغتيال الحريري غير صحيح، وبحسب تغريدته “فليس من مصلحة حزب الله اغتيال الحريري لأنه مفيد للحزب كونه قيادة ركيكة بائسة ومضعفة جدا لأهل السنة”.

مجتهد راى أنه “طبقا لمعلومات المخابرات السعودية فإن الخطر على الحريري من الجماعات “الجهادية” أكبر من حزب الله لأنهم يرونه سببا في إضعافهم أمام حزب الله”.. مضيفًا ” أما العلاقة بإيران فقد كان الحريري سعيدا ومتفائلا بلقائه الأخير مع ولايتي”.

واعتبر المغرّد السعودي أن “السبب الحقيقي لاستدعاء الحريري للرياض هو حشره مع الامراء ورجال الاعمال الموقوفين لهدف ابتزازه واستعادة الأموال التي لديه في الخارج وليس مرتبطا بلبنان”.

ولفت مجتهد إلى أن “البيان الذي قرأه الحريري كُتب له وهو ليس مقتنعا به ولا بمحتواه ولا مقتنع بإعلان الاستقالة من الرياض”.. متسائلًا “كيف يعلن زعيم سياسي استقالته من عاصمة دولة أخرى؟”.

وأكد مجتهد أن “القصة ليست إلا قرار “عربجي” من قبل محمد بن سلمان لتبرير إبقائه في الرياض وابتزازه ماليا حيث لا يستطيع إبقائه في الرياض وهو رئيس للوزراء”.

وختم مجتهد تغريداته بالقول : “الجدير بالذكر أن سعد الحريري يحمل الجنسية السعودية ويحق للنظام السعودي التعامل معه كمواطن من الناحية النظامية وما يتبع ذلك من إجراءات”.