ابن سلمان يطيح بآخر خصومه من كبار الامراء والوزراء ويستولي على ملياراتهم تحت عنوان مكافحة الفساد
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جرينتش+2 07:45
مؤسسة القدس الدولية تؤازر السعي المسيحي لتعريب الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس

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