ابن سلمان يطيح بآخر خصومه من كبار الامراء والوزراء ويستولي على ملياراتهم تحت عنوان مكافحة الفساد
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كيسنجر يزعم ان وعد بلفور شكل حجر الزاوية للنظام العالمي بالقرن العشرين

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