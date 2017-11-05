عرض صورة نادرة للنجمة شريهان في دبي بـ 25 الف دولار

رغم تواريها عن الشاشة منذ سنوات عدّة بسبب مرضها، إلا أنّ شريهان لا تزال تتربع على عرش النجومية. فالفنانة المصرية التي عُرفت بجمالها وأدائها المُتقن وخفتها وشعبيتها، تعود إلى الأضواء لكن هذه المرة من بوابة مواربة.

فقد نشرت دار «سوذبيز» البريطانية للمزادات في دبي، على صفحتها الرسمية ومواقعها على صفحات السوشيال ميديا، صورة لشريهان بالأبيض والأسود أثناء جلوسها في إحدى الصالات السينمائية.

ولفتت الدار الشهيرة إلى أنها تستعدّ لافتتاح مزادها «بلا حدود» في 13 تشرين الثاني الحالي، وسيتضمّن المزاد صورة نجمة الفوازير التي التقطها المصوّر اللبناني المعروف فؤاد الخوري عام 1987. كما لفتت الدار إلى أن سعر العمل يراوح بين 18 و25 ألف دولار أميركي.