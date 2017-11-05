ابن سلمان يطيح بآخر خصومه من كبار الامراء والوزراء ويستولي على ملياراتهم تحت عنوان مكافحة الفساد
أهم العناوين
جرينتش+2 08:23
شادية في غيبوبة كاملة ومصابة بجلطة دماغية – الله يستر

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني