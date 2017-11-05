ابن سلمان يطيح بآخر خصومه من كبار الامراء والوزراء ويستولي على ملياراتهم تحت عنوان مكافحة الفساد
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جرينتش+2 08:23
رغم الحصار.. اهالي قطاع غزة ينجبون مولداً جديداً كل 10 دقائق

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