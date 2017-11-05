رغم الحصار.. اهالي قطاع غزة ينجبون مولداً جديداً كل 10 دقائق

شهد قطاع غزة، خلال شهر تشرين أول الماضي، ولادة 5058 طفلا جديدا، بمعدل 163 مولودا يوميا، أي بواقع 6 مواليد في الساعة (كل عشر دقائق مولود جديد).

وأوضحت إحصائية أصدرتها الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن مكاتب الأحوال المدنية سجلت 242 حالة تبليغ عن وفاة خلال الشهر ذاته، بواقع 8 حالات وفاة يوميا في محافظات قطاع غزة.

وأظهرت الإحصائية، زيادة نسبة المواليد خلال شهر تشرين الأول، عن شهر أيلول، بواقع 541 مولود، حيث شهد شهر أيلول الماضي 4517 مولودا.

وأفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 242 حالة وفاة خلال تشرين الأول الماضي.