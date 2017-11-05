القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات عبر الحدود السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري تمكنت أمس السبت، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات.

وبحسب المصدر فقد شوهد عدة أشخاص في المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية، ينوون التسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري, وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على أكياس عدد (2) تحوي بداخلها نحو 15 ألف حبة ترامادول، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.