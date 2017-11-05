السعودية تسجن امراء الفساد في فندق خمس نجوم بالرياض

تكهنت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بمكان احتجاز الأمراء السعوديين الذين تم توقيفهم الليلة الماضية من قبل سلطات المملكة بتهم تتعلق بقضايا فساد.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه تم إخلاء فندق “ريتز كارلتون” في الرياض أمس السبت، مع ورود معلومات غير مؤكدة بأن هذا الفندق قد يستخدم لاحتجاز أعضاء العائلة المالكة الموقوفين.

يشار إلى أن محاولة الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفندق المذكور تظهر عدم وجود غرف شاغرة في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى شائعات تفيد بإغلاق مطار مخصص للطائرات الخاصة في العاصمة الرياض كي يمنع رجال الأعمال المشتبه فيهم من مغادرة البلاد قبل توقيفهم.