الجيش السوري يكتب الفصل الاخير من فيلم رعب بعنوان "داعش" اخراج واشنطن وانتاج وتمويل الرياض والدوحة وانقرة
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جرينتش+2 04:41
واشنطن بوست تعترف ان الرئيس الأسد ذكي جداً واوشك على الانتصار

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