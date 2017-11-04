واشنطن بوست تعترف ان الرئيس الأسد ذكي جداً واوشك على الانتصار

اكدت صحيفة واشنطن بوست، أن الرئيس السوري بشار الأسد – الذي وصفته بالذكي جداً- قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من إعلان انتصاره الكبير بفضل الجيش السوري العظيم.

وأضافت الصحيفة في مقال للكاتب الأمريكي، هانريك بانتينوي، أن الرئيس الأسد ذكي جداً وقد فاق ذكاؤه حد المعقول ، وبات رجلاً لا يحتمل بالنسبة للغرب. إن أمريكا تلقت صفعات متلاحقة قوية في عقر دارها من هذا الشاب . والجيش السوري يستحق الاحترام ، وهو جيش عظيم، و لا يمكن لجيش في العالم أن يحتمل ما احتمله هذا الجيش.

وأضافت الصحيفة الأمريكية “أيعقل أن يعلم إنسان انه ذاهب للموت ، ويكمل طريقه إلى هناك ، وهو لا يأبه بما سيحل به .. هم يسعون لإنقاذ نظامهم و بلدهم، في كلتا الحالتين لم أتصور أن الجيش السوري لديه كل هذه الشجاعة والعظمة ، وانه يمكن لشاب صغير في السن جميل الوجه بريء العينين ، أن يحكم جيشا ويسيطر على بلده كل هذه السيطرة”.

واقترح الكاتب على بلاده بدلا من أن تبحث عن طرق لإسقاط الرئيس الأسد، أن تبحث عن سبب بقائه في السلطة إلى الآن ، وعن سبب ولاء جيشه له كل هذا الولاء، و عن حب الناس له هل الشعب السوري لا يتابع الإعلام ؟، وأضاف الكاتب: “هل الشعب السوري ليس لديهم تلفاز في منازلهم ؟، الشعب السوري ليس متخلفا ، ولا أعتقد أنه تنطبق عليه تصنيف شعب من دول العالم الثالث !! إنه شعب تحتاجه أي دولة ، تريد البقاء حول العالم”.