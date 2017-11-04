نقائض كويتية.. “الغانم” يشجب بطش اسرائيل و”الشويب” يستثمر في غازها

كشفت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي عن نقل اثنين من حقول الغاز الإسرائيلية الموجود في البحر المتوسط قبالة الشواطئ الاسرائيلية، الى شركات استثمار خارجية بينها شركة كويتية يدعى صاحبها سعد الشويب وهو اسم شهير في مجال الطاقة ولديه مكاتب في سوريا وقطر والعراق.

وأضافت القناة التلفزيونية الاسرائيلية ان الخشية من الاحتكار في سوق الغاز الإسرائيلية دفعت الى أدخال شركة اجنبية أخرى تدعى “انرجين” اليونانية التي ابتاعت حقوقا في هذين الحقلين بقيمة مئة وخمسين مليون دولار.

وذكرت القناة ان شركتي “ديلك” و”نوبل اينرجي” الاسرائيليتين قامتا ببيع حقلي الغاز “كريش” و”تنين”، وان من بين المستثمرين في هذين الحقلين المستثمر الكويتي سعد الشويب.

وأوضحت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي أيضا ان شركة “انرجين” اليونانية من اجل تطوير حقول الغاز، انضمت الى صندوق دولي يدعى “كروجين كابيتال” حيث اسسا شركة محدودة الضمان باسهم متساوية “سميت انرجين إسرائيل”.

وتم الكشف عن المستثمر الكويتي سعد الشويب عن طريق شركة “كروجين كابيتال” حيث يعتبر عضوا في مجلس إدارة صندوق الشركة مع العلم ان هذا الصندوق جمع في الماضي أموالا طائلة من صندوقي “سي ان” الصيني و”كي أي ايه” وهو شبكة استثمارات كويتية.