الجيش السوري يكتب الفصل الاخير من فيلم رعب بعنوان "داعش" اخراج واشنطن وانتاج وتمويل الرياض والدوحة وانقرة
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جرينتش+2 04:41
نتنياهو يدعو “لاختراع” نوع من السيادة مناسب لدولة فلسطينية منتظرة !!

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