الجيش السوري يكتب الفصل الاخير من فيلم رعب بعنوان "داعش" اخراج واشنطن وانتاج وتمويل الرياض والدوحة وانقرة
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جرينتش+2 01:08
صحيفة اسرائيلية تدس الشكوك بين الاردن والسلطة الفلسطينية حول المصالحة الوطنية

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