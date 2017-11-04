صحيفة اسرائيلية تدس الشكوك بين الاردن والسلطة الفلسطينية حول المصالحة الوطنية

زعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، بأن التوتر بين الأردن والسلطة الفلسطينية حول اتفاق المصالحة الداخلي بين فتح وحماس، قد “وصل إلى عنان السماء”.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر أردنية وفلسطينية، تصريحات بأن “القطيعة بين رام الله وعمان شبه مطلقة”.

وقالت ذات المصادر، وفق لـ “يسرائيل هيوم”، إن الأردن يتهم الفلسطينيين بتهديد الأمن القومي للمملكة، عبر منح حماس إمكانية الاندماج في مؤسسات السلطة الفلسطينية والعمل في الضفة الغربية.

ورأت المصادر الأردنية أن عودة عمل حركة “حماس” بالضفة الغربية “سيقوض استقرار السلطة الفلسطينية في الأردن”، لافتة النظر إلى أن عمّان “ينشط فيها الكثير من نشطاء الإخوان المسلمين؛ والتي تعتبر الحركة الأم لحماس”.

ومن الجدير بالذكر إلى أن ذات الصحيفة العبرية، كانت قد نشرت مسبقًا خبرًا أفادت به بأن الأردن رفض طلبًا قدمه خالد مشعل من حماس لفتح مكتب له على أراضي المملكة، كي يتمكن من تحقيق طموحه لوراثة أبو مازن في رئاسة السلطة، وهو ما نفته حركة “حماس”.

ويُشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أكد أن اتفاق المصالحة الفلسطينية “يشكل خطوة مهمة في دفع مساعي تحريك عملية السلام”.

وأشار ملك الأردن؛ خلال مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جرت في عمّان يوم الأحد 22 تشرين اول الماضي، إلى دعم الأردن الكامل للمصالحة الفلسطينية.