الجيش السوري يكتب الفصل الاخير من فيلم رعب بعنوان "داعش" اخراج واشنطن وانتاج وتمويل الرياض والدوحة وانقرة
أهم العناوين
جرينتش+2 04:41
رجال اعمال فلسطينيون يسلكون “طريق الحرير” لزيادة التبادل التجاري مع الاردن

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني