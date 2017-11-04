الجيش السوري يكتب الفصل الاخير من فيلم رعب بعنوان "داعش" اخراج واشنطن وانتاج وتمويل الرياض والدوحة وانقرة
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جرينتش+2 04:41
بسبب ديكتاتورية الرجل.. النساء هن الاكثر اقبالاً على طلب الانفصال

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