الحريري يستقيل من رئاسة الحكومة اللبنانية وينتقد ولاء حزب الله لايران

أعلن سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية استقالة حكومته اليوم وقال: “أن إيران لا تحل في مكان إلا وتزرع فيه الفتن والدمار والخراب، ويشهد على ذلك تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان العربية”، معتبراً ان “ما يدفعها إلى ذلك هو حقد دفين على الامة العربية ورغبة جامحة في تدميرها والسيطرة عليها، وللأسف وجدت من ابنائنا من يضع يده في يدها ويعلن ولاءه لها والسعي إلى خطف لبنان من محيطه العربي والدولي، وأقصد في ذلك حزب الله الذراع الإيراني في لبنان والبلدان العربية”.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، أوضح الحريري أنه “خلال العقود الماضية، استطاع حزب الله فرض أمر واقع في لبنان بقوة سلاحه الموجه إلى صدور أخواننا السوريين واليمنيين فضلا عن اللبنانيين، وكل يوم يظهر لنا حجم هذه التدخلات التي نعاني منها على صعيد علاقتنا مع أشقائنا العرب”، مذكّراً بما أشار اليه “رأس النظام الايراني حسن روحاني الذي اعتبر أن ايران تسيطر على دول المنطقة، وبأنه لا يمكن للبنان وسوريا واليمن أن تقوم بأي شيء من دون إيران”، مضيفاً “أقول لايران واتباعها أنهم خاسرون في تدخلهم في الشؤون العربية وستقطع الايادي التي تمتد على الامة بالسوء”.

واضاف الحريري يقول : “لقد عاهدتكم عندما قبلت بتحمل المسؤولية أن أرسخ مبدأ النأي بالنفس ولقيت في سبيل ذلك أذى كثيرا، وللأسف لم يزد هذا إيران الا توغلا في شؤوننا الداخلية والتجاوز على سلطة الدولة وفرض الأمر الواقع”، لافتاً إلى أن “حالة الاحباط التي تسود بلادنا وحالة التشرذم والانقسامات وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة وتهديد الامن العربي من لبنان أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف، وأثق أن هذه هي رغبة الشعب اللبناني بكل طوائفه”.

وزاد الحريري قائلاً: “اننا نعيش أجواء شبيهة بتلك التي كانت سائدة قبيل إغتيال الحريري، وقد لمست محاولات لإستهداف حياتي ولأنني لا أرضى أن أخذل اللبنانيين أو أقبل بما يخالف مبادىء قوى الرابع عشر من آذار، أعلن إستقالتي من رئاسة الحكومة مع علمي أن أرادة اللبنانيين أقوى، وسيكونون قادرين على التغلب على الوصاية”.