الأب.. فيلم يصور فظائع “داعش” بطولة دريد لحام واخراج باسل الخطيب

كشف المخرج السوري الكبير باسل الخطيب، إن أحداث فيلمه الجديد “الأب” مستوحاة من وقائع حقيقية جرت في سوريا، مضيفاً أنه تلقى تهديدات بالقتل من تنظيم “داعش” الإرهابي، ولكنه لم يتردد في تناوله فنياً بفيلمه الجديد، لاقتناعه بما يقدمه من رسالة فنية.

وقال الخطيب في حوار صحفي معه : “الأب” مستوحى من أحداث حقيقية جرت في سوريا، وانطلقنا منها بواسطة مواد وثائقية وشهود عيان عليها، واستغرقت عملية كتابة السيناريو والبحث والتوثيق حوالي 6 أشهر، حيث التقينا أشخاصاً لسماع شهاداتهم عما حدث، وسجلنا العديد من التفاصيل والحقائق التي أظهرت الفيلم بالشكل الذي شاهدتموه أخيراً.

واضاف يقول : لقد تلقيت تهديدات من التنظيم منذ حوالي عامين، وقتما كان يتم فرز المؤيد والمعارض للنظام السوري، ولا أنكر أن تلك الفترة كانت عصيبة، وكنا حذرين فيها تماماً، وانا مقتنع بما أقدمه فلا مكان للخوف عندي، لأن مهنتي خيار اخترته بمحض إرادتي ولن أتراجع عنه.

وقال الخطيب : هذا الفيلم من المقرر تصويره العام المقبل، وأعتبره تكريماً لتاريخ دريد لحام، الذي يشعر بحماسة شديدة تجاهه، لكونه يحمل نزعة ساخرة في طيات أحداثه، وهو النوع المفضل لدريد في أغلب أعماله الفنية، معلناً عن اشتياقه للعمل مجدداً بالدراما السورية.