الجيش السوري يكتب الفصل الاخير من فيلم رعب بعنوان "داعش" اخراج واشنطن وانتاج وتمويل الرياض والدوحة وانقرة
أهم العناوين
جرينتش+2 04:41
الأب.. فيلم يصور فظائع “داعش” بطولة دريد لحام واخراج باسل الخطيب

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني