اردوغان يعلن استهداف “الارهابيين” في سوريا والعراق دون استئذان حكومتيهما

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الجمعة، بأن بلاده تستهدف الإرهابيين في العراق وسوريا دون انتظار ضوء أخضر من أي طرف.

وأوضح أردوغان أن العديد من الأماكن في العراق وسوريا تشكل بؤرا إرهابية، وأن على بلاده تحييد التهديات الإرهابية الموجهة لتركيا، وهم ليسوا مضطرين لأخذ إذن من أحد لتحقيق ذلك.

وقال أردوغان في كلمة بمدينة مانيسا نقلتها قناة “ان تي في”: نستهدف الإرهابيين في العراق وسوريا ولا ننتظر ضوءا أخضرا من أي طرف، سنقوم بتدمير جميع معاقل الإرهاب في سوريا والعراق.

وشدد قائلا إن بلاده ستدمر قنديل وسنجار في حال لم تجد السلطات العراقية حلا للمشكلة، وأضاف أن تركيا تعتبر كل من يقف إلى جانب الإرهابيين إرهابيا.

وفي الشأن السوري، لم يستبعد أردوغان إمكانية توسيع عمليات الجيش التركي في سوريا، وقال “قد نوسع عملياتنا في إدلب لتطول مناطق أخرى”.