مستشار نتنياهو يهاجم مركز العودة جراء حملته ضد وعد بلفور

شن “دوري غولد” المستشار السابق البارز لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشؤون السياسة الخارجية والمدير العام السابق لوزارة الخارجية، هجوماً حاداً على مركز العودة الفلسطيني بلندن وحملته للمطالبة بالاعتذار عن وعد بلفور، وذلك خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر حول وعد بلفور أقيم في القدس.

وخصص غولد جلّ كلمته للحديث عن حملة الاعتذار، معتبراً أنها تشكل خطراً رئيسياً على المشروع الإسرائيلي يستحيل تجاهله، كونها تتحدى الوثيقة الأولى الذي مهّدت لإقامة دولة إسرائيل. جاء ذلك خلال مؤتمر خصص للحديث عن الذكرى المئوية لبلفور عقد في وقت سابق هذا العام 2017م وحصل مركز العودة على نسخة من التسجيل حديثاً.

وقال غولد في مستهل كلمته أن “أول شيء علمت به بعد مغادرتي وزارة الخارجية هو مؤتمر لمركز العودة الفلسطيني داخل مجلس اللوردات البريطاني أعلن فيه عن إطلاق حملة الاعتذار عن وعد بلفور” وذلك في إشارة إلى الندوة التي عقدها مركز العودة برئاسة البارونة جيني تونغ لإعادة إطلاق الحملة في 25 تشرين اول 2016م.

واستهجن غولد أن تتبوء منظمة، كهذه، موقعاً متميزاً داخل مجلس اللوردات، وتطرح أسئلة جريئة تناقش قضايا بهذه الخطورة، مؤكداً أنه قد رتب للقدوم إلى لندن بتاريخ 29 تشرين الثاني “للرد على هذه الحملة” على حد وصفه.

وأشاد غولد، بموقف رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” عندما قالت بوضوح “سوف نحيي هذه المناسبة بافتخار” في إشارة إلى الذكرى المئوية لبلفور، معتبراً أنها قدمت أفضل رد حتى الآن، ولم تسمح لنفسها ولا لحكومتها بالخضوع للخوف، على حد تعبيره.

واعتبر مستشار نتنياهو السابق أن مركز العودة الفلسطيني يقود “حرب عقول” ضد إسرائيل، وأن هذه الحرب هي من أخطر أنواع المعارك التي تخوضها دولته منذ تأسيسها، لأن من شأنها انتزاع الشرعية عن وجود إسرائيل.

وتابع بالقول، إن حرب العقول والأفكار هذه قد تمادت عندما وصلت حداً يشكل خطراً باعتقال عسكريين إسرائيليين لدى هبوطهم على الأراضي البريطانية، والإساءة إلى وثيقة بلفور التي هي بمثابة الخطوة الأولى نحو شرعنة النهضة السياسية اليهودية.

وأطلق غولد ما أسماه بـ”نداء للتيقظ” في وجه من يعقدون مؤتمرات من شأنها إلحاق الضرر بإعلان بلفور، معتبراً أن هزيمة هؤلاء هي السبيل الوحيد للارتقاء إلى المستوى الذي يطمح له المجتمع الدولي.

جاءت تصريحات “دوري غولد” في مؤتمر عقده “مركز القدس للشؤون العامة” يترأسه حالياً عقب عمله لسنوات مستشاراً لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ثم بنيامين نتنياهو الذي قلده لاحقاً منصب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية.

من جهته، عبر مركز العودة الفلسطيني عن رفضه للاتهامات التي كالها غولد حول ارتباطاته بأعمال أرهابية معتبراً أنها باطلة شكلاً ومضموناً. وأنها تأتي في سياق محاولات تشويه وضرب صورة المؤسسات التي تكشف عمق الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتكميم أفواهها.

وقال مصدر مسؤول في المركز أن مثل هكذا تصريحات إنما تؤكد على أن حملة الاعتذار باتت تشكل خطراً حقيقياً من خلال ما حققته عالمياً على مدار خمس سنوات، لجهة رفع الوعي والتثقيف بنتائج وعد بلفور وأثر السياسة البريطانية على فلسطين، وهو ما يجعلها أقرب إلى تحقيق أهدافها من أي وقت مضى.

وفي هذه المناسبة يجدد المركز التأكيد على أهداف حملته المتمثلة بالحصول على اعتذار رسمي من الحكومة البريطانية تجاه الشعب الفلسطيني لجهة ما تسببت به من معاناة وألم وتشريد على مدار مئة عام هي عمر وثيقة بلفور.

وأن هذا الاعتذار لابد وأن يتبعه سلسلة إجراءات قانونية تعيد جزءاً من الحقوق المنهوبة للفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرياً من أراضيهم بعد عمليات إبادة عرقية وقعت في المدن والقرى الفلسطينية إبان النكبة، أبقتهم كلاجئين منذ ذلك الحين.

ويؤكد المركز أنه ينتهج الوسائل القانونية في السعي لتحقيق أهدافه، وفقاً للقانون الدولي وحرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي وتحت سقف القانون البريطاني الذي يمنح ترخيصاً للمركز منذ حزيران 1996م.

ويؤكد المركز أن مثل هذه التصريحات لن تزيده إلا إصرارااً على متابعة عمله في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في كافة المحافل السياسية.