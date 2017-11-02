سميرة أحمد تستعد لبطولة مسلسل جديد بعد غياب 7 سنوات

اكدت النجمة المصرية سميرة أحمد، إنها قد تسلمت أول 10 حلقات من مسلسلها الجديد “بالحب هنعدى”، للكاتب الكبير يوسف معاطى، والمخرجة رباب حسين، من إنتاج صفوت غطاس، مشيرة إلى أنها تنتظر ترشيح باقى الفنانين المشاركين، عقب تسلم أكبر قدر ممكن من الحلقات.

وكشف النجمة الكبيرة عن تفاصيل تقديم هذا العمل، وعلقت قائلة: “هذا المسلسل يتولى كتابته الكاتب يوسف معاطى، منذ 3 سنوات، وبعدها انشغل فترة عنى، حتى شعرت برغبة جدية فى العودة للعمل الدرامى، ورؤية جمهورى مرة أخرى، فتحدثت مع يوسف معاطى، وقلت له معقولة للدرجة دى ناسينى؟، فرد عليا قائلاً: “مش ممكن أنساكى، وعندى فى المكتب 5 حلقات، وبالفعل ذهبت له على الفور أنا والمنتج صفوت غطاس، وجلسنا مايقرب من 6 ساعات، وأعجبتنى الحلقات للغاية، وبدأ بعدها فى استكمالها، حتى تم الانتهاء حاليًا من 10 حلقات، أواصل دراستها”.

النجمة الكبيرة منذ أن نافست فى سباق رمضان 2010 بمسلسل “ماما فى القسم”، وشاركها البطولة الفنان الكبير محمود ياسين، وعدد كبير من الفنانين، لم تتواجد فى أى من الأعمال التليفزيوينة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، مسلسل “ماما فى القسم”، شارك فى بطولته بجانب الفنان الكبير محمود ياسين، كل من ياسر جلال ورانيا فريد شوقى وأحمد فهمى والراحلة خيرية أحمد وميريهان حسين، بالإضافة للمطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، والفنان الكوميدى حسن عبد الفتاح، من تأليف يوسف معاطى، وإخراج رباب حسين.