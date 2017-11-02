العلم ينصح الرجال بالانجاب وهم دون سن الخامسة والثلاثين عاماً

قدم أطباء من مركز بوسطن الأمريكي للعلوم نتائج دراسة تبين العمر الذي لا يُنصح الرجال بعده بالإنجاب.

توصل الأطباء لتلك النتائج التي قدموها في تقرير للجمعية الأمريكية للطب الإنجابي مؤخرا، بعد دراسة قاموا خلالها بمقارنة 3532 صورة شعاعية تظهر تطور الأجنة عند 527 عائلة، حيث تبين أن نمو أجنة النساء اللواتي كان أزواجهن أكبر من 50 عاما أبطأ بمعدل 35% من أجنة النساء اللواتي حملن من رجال بعمر 35 سنة أو أصغر.

وفي نفس السياق كانت دراسة قام بها خبراء من مركز Weill Cornell Medicine قد أشارت سابقا إلى أن الحيوانات المنوية عند الرجال تصاب بطفرات تؤثر على قدراتها على تخصيب البويضات مع التقدم بالعمر، وهذه الطفرات لوحظت بشكل واضح عند الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 55 عاما.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي سياق حرصها على ضمان صحة المواطنين بدأت العديد من الدول في السنوات الأخيرة بالاهتمام بعلم طب الإنجاب الذي يعنى بتشخيص وعلاج مشاكل الإنجاب، ويوجه الناس إلى العمر والسبل الأفضل لإنجاب أطفال يتمتعون بصحة جيدة.